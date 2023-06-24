Москва, 24 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Прокуратура города Москвы напомнила о предусмотренных законом обязательных для исполнения ограничениях в ходе действия режима контртеррористической операции (КТО).

Илья Питалев/РИА Новости Сотрудница полиции на Красной площади в Москве

В пресс-службе сообщили, что в связи с введением в Москве режима контртеррористической операции прокуратура города осуществляет непрерывный мониторинг обстановки, все оперативные службы и подразделения находятся в режиме максимальной готовности.

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности действующим законодательством предусмотрен ряд обязательных для исполнения организациями и гражданами ограничений в ходе режима контртеррористической операции, в том числе связанных с перемещением и использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра.

Как передавало ИА Регнум, прокуратура города Москвы также предупредила о недопустимости искажения официальной информации и распространения недостоверных сведений. Уточняется, что в случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов по субъектам РФ организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями ФСБ России, МВД России, Росгвардии, Минобороны России и МЧС России.