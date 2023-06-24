Вашингтон, 24 июня, 2023, 22:02 — ИА Регнум. США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне ситуации в России, сообщила 24 июня газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неназванные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этой ситуации», — цитирует WSJ слова источника.

По данным издания, госдепартамент планировал 27 июня ввести очередные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за её действий в Африке.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия борется со всей военной машиной Запада, это предательство и удар в спину, сказал президент.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, а Россия выйдет из этого испытания ещё более сильной, чем была прежде, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным, достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.