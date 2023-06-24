Москва, 24 июня, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Действия, которые раскалывают единство России, являются, по сути, отступничеством от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину России и её народу. Об этом 24 июня сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, бойцам и командирам Вооружённых сил России, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России.

Сергей Ильин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он напомнил, что в настоящее время Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Глава обратил внимание на то, что против России направлена фактически вся экономическая, военная и информационная машина Запада.

«Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей», — отметил он, подчеркнув, что в этой битве решается судьба народа России, она требует единения всех сил, консолидации, единства и ответственности.

Путин заявил, что в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет Россию, любые распри, которыми пользуются и могут воспользоваться внешние враги, чтобы подорвать её изнутри.

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — отметил он.

Министерство обороны России опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке мятежа. В ведомстве заявили, что бойцы из нескольких отрядов ЧВК уже осознали ошибку и запросили помощь, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Эту помощь они получили, пояснили в ведомстве.

24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.