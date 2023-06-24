Москва, 24 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Из предложенных Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем работает только зерновая сделка и это происходит в далёком от заявленных гуманитарных целей ключе, так как зерно с Украины направляется в основном в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном 24 июня пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что ввиду приближения сроков окончания действия зерновой сделки представители ООН во главе с генсеком организации отметились серией публичных деклараций, в ходе которых выступили за продление и расширение договорённостей по черноморской инициативе, а также сообщили о своих усилиях по меморандуму Россия-ООН по вопросам нормализации экспорта российской сельхозпродукции.

При этом указывается, что в очередной раз говорится о глобальной продовольственной безопасности, помощи нуждающимся и борьбе с голодом.

«Реальность же остается прежней — из предложенного генсекретарём ООН и подписанного год назад в Стамбуле «пакета» договорённостей выполняется только «черноморская инициатива». При этом — в ключе, далеком от заявленных гуманитарных целей: зерно направляется преимущественно в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. Беднейшие же государства не получают, по сути, ничего», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что власти ЕС вывозят продовольствие с Украины, как по морю, так и по наземным «коридорам безопасности», в то время как по меморандуму Россия-ООН не сделано ничего, и Запад уже не стесняется открыто говорить о продолжении и ужесточении незаконных односторонних санкций, несмотря на их разрушительное влияние на поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки, включая страны Глобального Юга.

«Тем удивительнее на этом фоне выглядят попытки ооновцев ввести в заблуждение мировую общественность своими оптимистическими заявлениями о неустанных усилиях, которые, правда, даже через год не дали никаких результатов. Еще более неуместно выглядит выражение Генсекретарём ООН разочарования по поводу сокращения объемов вывоза украинского продовольствия в рамках «черноморской инициативы». Примечательно при этом, что подрыв аммиакопровода 5 июня, возобновление работы которого предусмотрено обеими Стамбульскими договорённостями, а также отдельным предложением самого А. Гутерреша, был оставлен без реакции», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не собирается поддерживать поставки украинского зерна «в богатые страны». Российский дипломат указал, что представители ООН, на словах заботящиеся о поставках удобрений на мировой рынок, по непонятным причинам молчат об осуществлённом Киевом подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса, требуя сохранения зерновой сделки.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Запад обманули и Россию и другие страны мира, так как только 3% украинского зерна по «зерновому коридору» идёт в беднейшие страны. До этого в МИД РФ указали, что Москва готовится к прекращению действия черноморской инициативы.

«Зерновую сделку» закончили в 2022 году в рамках более широкой «черноморской инициативы» и после этого несколько раз продлевали. Однако ни одно из данных России обещаний выполнено не было.