Москва, 20 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу и контактам по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков / ТАСС Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса

«Путин открыт к диалогу и контактам. Весьма продуктивный был диалог с африканской делегацией», — сказал Песков.

Он добавил, что обратной стороной является результативность такого разговора в условиях позиции, которую занимает киевский режим, поэтому вряд ли стоит говорить о каких-то результатах.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Санкт-Петербурге. Участники африканской миссии выразили намерение обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине. Ранее они посетили Киев.

Российский лидер выразил им благодарность за их усилия и отметил, что Москва готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказываются Киев и его западные хозяева. Также он показал участникам встречи проект мирного соглашения, подписанного киевской стороной в марте 2022 года, от которого власти Украины впоследствии отказались.

Ранее Песков заявил, что диалог России со странами Африки будет продолжаться и некоторые из тем, затронутых на встрече Путина с главами африканских государств, будут обсуждаться и на саммите Россия — Африка.