Москва, 24 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Прокуратура города Москвы предупредила о недопустимости искажения официальной информации и распространения недостоверных сведений.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации пресс-службы, в связи с введением на территории Москвы режима контртеррористической операции сотрудники столичного надзорного ведомства осуществляют непрерывный мониторинг обстановки, все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности.

В прокуратуре Москвы предупредили руководство общественных и политических объединений, учреждений и предприятий Москвы, а также представителей СМИ и блогосферы о недопустимости искажения официальной информации и распространения недостоверных сведений.

«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что нужно руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев, в том числе в Национальный антитеррористический комитет.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры для пресечения, предупреждения и оперативного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности, разъясняя гражданам об ответственности за соучастие в подобных преступлениях.

Ранее Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что президент России Владимир Путин призвал всех объединиться, и это сейчас главное. Она пояснила, что это необходимо сделать, поскольку если граждане России сейчас не объединятся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, то тогда ничего уже не будет важно.