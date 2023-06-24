Москва, 24 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал всех объединиться, и это сейчас главное. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РАИ Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное», — написала она, добавив, что у каждого есть своё отношение ко всему, но в истории наступают такие моменты, когда своё личное надо отложить на потом, даже если кто-то считает, что прав в полной мере.

Захарова пояснила, что это необходимо сделать, поскольку если граждане России сейчас не объединятся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, то тогда ничего уже не будет важно.

«Только единение. Единение под знамёнами главнокомандующего. Враг только и ждёт нашей междоусобицы. Не дождётся!» — написала официальный представитель МИД России.

Она обратилась к бойцам.

«Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами всё то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь», — заявила Захарова.

Она добавила, что понимает, что искушение поставить своё мнение над интересами России и народа велико.

«Но, если только ему поддаться, всё, ради чего мы живем и сражаемся каждый на своём месте, рассыпется. Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда. Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с Президентом! Да хранит нас Бог!» — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в СВО, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа.

Путин подчеркнул, что действия, раскалывающие единство России в условиях спецоперации — это удар в спину стране и народу, это отступничество от своего народа, от сражающихся на фронте боевых товарищей.

В этой битве решается судьба народа, эта битва требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Всё, что ослабляет, любые распри, которые могут пойти на пользу врагам, должны быть отброшены, добавил он.

Путин пообещал как президент и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Предатели России, готовившие военный мятеж, ответят за это, сказал он.

Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях.