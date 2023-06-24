Москва, 24 июня, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил военным следственным органам Следственного комитета России оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По её информации, председатель СК России поручил подчинённым принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы.

Центральному аппарату ведомства и руководителям военных и региональных следственных органов по субъектам РФ было поручено организовать работу во вверенных подразделениях в усиленном режиме и выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями МВД России, Минобороны России, ФСБ России, Росгвардией и МЧС России.

Председатель Следственного комитета также поручил принять исчерпывающие меры для пресечения, предупреждения и оперативного реагирования на преступления против государственности и общественной безопасности, разъясняя гражданам об ответственности за соучастие в подобных преступлениях.

«Военным следственным органам СК России также поручено оперативно реагировать в рамках своей компетенции на возможные нарушения со стороны военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Путин пообещал как президент и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Предатели России, готовившие военный мятеж, ответят за это, сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства получает всю информацию о ситуации вокруг ЧВК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что президент России Владимир Путин призвал всех объединиться, и это сейчас главное. Она пояснила, что это необходимо сделать, поскольку если граждане России сейчас не объединятся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, то тогда ничего уже не будет важно.

О важности консолидации общества заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Он сообщила, что Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина, сенаторы понимают важность консолидированной позиции общества и руководства всех субъектов Российской Федерации.