Москва, 24 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ФСИН.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«У нас всё спокойно. Информация, которая распространяется в Telegram-каналах и средствах массовой информации, не соответствует действительности», — приводит агентство слова источника.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в СИЗО №2 («Бутырка») и №5 («Водник») произошли бунты.

Как передавало ИА Регнум, ранее следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Центр общественных связей ФСБ заявил, что высказывания Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в спецоперации, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.