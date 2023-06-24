В УФСИН опровергли информацию о бунтах в СИЗО Москвы
УФСИН: информация о бунтах в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности
Москва, 24 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ФСИН.
«У нас всё спокойно. Информация, которая распространяется в Telegram-каналах и средствах массовой информации, не соответствует действительности», — приводит агентство слова источника.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в СИЗО №2 («Бутырка») и №5 («Водник») произошли бунты.
Как передавало ИА Регнум, ранее следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.
Центр общественных связей ФСБ заявил, что высказывания Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами.
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в спецоперации, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.