Москва, 24 июня, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина, сенаторы понимают важность консолидированной позиции общества и руководства всех субъектов Российской Федерации. Об этом 24 июня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«В Совете Федерации — палате регионов — есть полная поддержка президента — гаранта Конституции — и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации», — написала Матвиенко.

Она напомнила, что сила такой огромной, многоконфессиональной, многонациональной России в единстве, которое основано на гражданской позиции каждого, а также в исторической нетерпимости к провокаторству и предательству.

«Президент всё сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», — написала председатель Совета Федерации.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в СВО, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он отметил, что обращается также к тем, кого обманом или угрозами втянули в эту преступную авантюру.

Глава государства подчеркнул, что действия, раскалывающие единство России в условиях спецоперации — это удар в спину стране и народу, это отступничество от своего народа, от сражающихся на фронте боевых товарищей.

Владимир Путин отметил, что в этой битве решается судьба народа, эта битва требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Всё, что ослабляет, любые распри, которые могут пойти на пользу врагам, должны быть отброшены, добавил он.

Ранее следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.