Белгород, 24 июня, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Было принято решение усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области, сообщил 24 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Он назвал ситуацию в области стабильной, работа силовых структур проводится в полном объёме.

«Хотел сообщить о дополнительных решениях, которые сейчас будут приняты. Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам», — отметил белгородский губернатор.

Он уточнил, что эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.

«Второе: с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению», — информировал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в СВО, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа.

Путин подчеркнул, что действия, раскалывающие единство России в условиях спецоперации — это удар в спину стране и народу, это отступничество от своего народа, от сражающихся на фронте боевых товарищей. Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях.

В Москве под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

В некоторых регионах России отменили массовые мероприятия, которые были запланированы на 24 и 25 июня.