Москва, 24 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Власти Тульской области приняли решение отменить проведение всех запланированных на 24–25 июня массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула

«В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, власти Липецкой области также приняли решение отменить все массовые мероприятия в регионе.

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

В Воронежской области и Ростове-на-Дону также отменены все ближайшие массовые мероприятия.

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, сообщил 24 июня мэр Сергей Собянин. В Москве под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.