Воронеж, 24 июня, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. Сообщение об этом опубликовано 24 июня на сайте НАК.

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«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — говорится в сообщении.

В этих регионах режим контртеррористической операции введён впервые.

Как передавало ИА Регнум, обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке вооружённого мятежа, опубликовало Министерство обороны России 24 июня.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооружённом мятеже», — говорится в обращении. В ведомстве заявили, что бойцы из нескольких отрядов ЧВК уже осознали ошибку и запросили помощь, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Эту помощь они получили.

24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

В Ростовской, Воронежской, Липецкой областях усилены меры безопасности. Ближайшие массовые мероприятия в Ростове-на-Дону отменены, в городе усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе.