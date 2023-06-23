Херсон, 23 июня, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом оказался повреждён сильнее, чем предполагалось изначально, сообщил 23 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

РИА Новости Поврежденный Чонгарский мост

По его словам, в ближайшие 15-20 дней, а возможно и дольше, он будет не пригоден для передвижения. «Пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать», — информировал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня в 4 часа утра ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту. Было повреждено дорожное покрытие, жертв в результате обстрела не было. Как отметил Сальдо, на эту бессмысленную с военной точки зрения атаку последует серьёзный ответ.

Изначально спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что Чонгарский мост повреждён незначительно, его восстановление не займёт много времени.