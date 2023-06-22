Херсон, 22 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Удар ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма с военной точки зрения является бессмысленным, его цель состоит в том, чтобы «просто навредить», и на этот поступок Россия даст очень серьёзный ответ, заявил 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости Поврежденная дорога на Чонгарском мосту

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в 4 часа утра 22 июня. Использовались британские ракеты Storm Shadow — это подтверждается маркировкой на найденных обломках. Было повреждено дорожное покрытие, ремонт должен занять несколько недель. Жертв в результате обстрела не было.

Сальдо в своём Telegram-канале в комментарии, записанном во время посещения Чонгарского моста, назвал обстрел очередным бессмысленным действием киевского режима, совершённым по указке из Лондона, и предположил, что дата и время обстрела были выбраны Киевом и его хозяевами не случайно.

«Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах (которые были в составе Украины, но переданы [Молдавии] режимом [экс-президента Украины Виктора] Ющенко) — все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьёзный», — сказал Сальдо.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814880" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сальдо пообещал Украине серьёзный ответ на удар по Чонгарскому мосту

Ударить ракетами по Чонгарскому мосту именно 22 июня, в День памяти и скорби, могли только последователи Гитлера, заявила ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Этот обстрел — прямой вызов для России как правопреемницы Советского Союза и осквернение памяти павших в Великой Отечественной войне, отметила она.

20 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, если ВСУ применят ракеты HIMARS или Storm Shadow для ударов по территории России за пределами зоны проведения спецоперации, это будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в военный конфликт, а ответом станут удары по центрам принятия решений на Украине.