Москва, 22 июня, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Удар по Чонгарскому мосту был нанесён ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка имеется на фрагменте, обнаруженном на месте. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

РИА Новости Сотрудник Следственного комитета России на поврежденной дороге на Чонгарском мосту

На кадрах показаны обломки деталей ракет, на которых нанесена маркировка производителя MBDA France, который изготавливает франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow.

Отмечается, что выпуск этих ракет на данном предприятии налажен с 2003 года.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов. Он отметил, что на мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что Чонгарский мост повреждён незначительно, его восстановление не займёт много времени.

По словам министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, рабочее движение по одной полосе поврежденного обстрелом со стороны ВСУ моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом около контрольно-пропускного пункта «Чонгар» могут запустить после окончания обследования.