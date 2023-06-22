Брюссель, 22 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Евросоюз с начала спецоперации выделил Украине €70 млрд, из них €15 млрд пошли на поставки оружия Киеву, заявила 22 июня пресс-служба Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общий объём помощи Украине и украинцам вместе с ресурсами, выделенными странам — членам Евросоюза, чтобы удовлетворить потребности украинских беженцев, бегущих от войны, составил €70 млрд», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что с начала конфликта по линии Европейского фонда мира и на двусторонней основе от стран ЕС было выделено €15 млрд.

22 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела Украине очередной ежемесячный транш в €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объёмом €18 млрд.

Ранее Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов. Как говорится в сообщении банка, из общей суммы 500 млн долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Британии, 1,25 млрд — в качестве гранта от США и 15 млн долларов — от Финляндии.

Кроме того, накануне стало известно, что США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи.