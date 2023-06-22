Брюссель, 22 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) перевела 22 июня Украине очередной ежемесячный транш в €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объёмом €18 млрд, сообщила на своей странице в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Мы перевели ещё один транш в €1,5 млрд Украине в виде макрофинансовой помощи», — заявила она.

Ранее Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов. Как говорится в сообщении банка, из общей суммы 500 млн долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Британии, 1,25 млрд — в качестве гранта от США и 15 млн долларов — от Финляндии.

Кроме того, накануне стало известно, что США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи.