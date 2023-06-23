Москва, 23 июня, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Депутаты от фракции ЛДПР 23 июня внесут в Госдуму на рассмотрение проект закона об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Изменения планируется внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

По мнению авторов проекта, формат ЕГЭ неэффективен, поскольку не отражает реального уровня знаний школьников.

В пояснительной записке указано, что количество выпускников школ в целом по России, которые сдали ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, в сравнении с 2022 годом резко снизилось. Это свидетельствует о том, что ЕГЭ давно изжил себя как инструмент оценки знаний.

По мнению авторов инициативы, замена ЕГЭ на государственные экзамены позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в вузы.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в новой российской системе образования не будет изменений в части, касающейся поступления в вузы, в частности в сдаче единого государственного экзамена. Он добавил, что пилотный проект по изменению системы высшего образования будет касаться как тех, кто уже обучается, так и тех, кто будет поступать в 2023 году.

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам проводить вступительные испытания для выпускников школ Белгородской области в форме собеседования.

17 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к единому государственному экзамену.