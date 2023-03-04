Москва, 4 марта, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поручить Минпросвещения рассмотреть вопрос с ЕГЭ и в дальнейшем обсудить изменения в системе образования. Об этом обращении сообщает РИА Новости.

AleksAleksAleks Султан Хамзаев

Хамзаев в своём обращении к Голиковой отметил, что опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что «западная калька» не подходит России.

«Вместо развитого креативного класса молодёжи, людей-думающих мы взращиваем детей на «тестах», которые изначально отметают любой полёт мысли», — считает депутат Госдумы.

Султан Хамзаев выразил надежду, что вопрос с ЕГЭ будет рассмотрен пристально всеми заинтересованными ведомствами, экспертами и профессурой.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена Единого государственного экзамена в России в связи с выходом Москвы из Болонской системы не обсуждается, заявил 3 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев.