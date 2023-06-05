Москва, 5 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам проводить вступительные испытания для выпускников школ Белгородской области в форме собеседования, сообщили 5 июня в министерстве.

Вова Жабриков/URA. RU/TASS

Так, Минобрнауки рекомендовал в срок до 7 июня обеспечить внесение изменений в локальные нормативные акты, предусматривающие проведение вступительных испытаний в форме собеседования для лиц, завершивших обучение в общеобразовательных организациях Белгородской области.

Соответствующий документ размещён на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Информацию о проделанной работе вузам необходимо предоставить до 8 июня.

Как сообщало ИА Регнум, учеников выпускных классов школ Шебекинского городского округа в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины освободили от экзаменов.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов.