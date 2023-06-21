Вашингтон, 21 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи, заявил 21 июня госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны.

Известия/Тарас Петренко

«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд, мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — сказал он.

О том, что администрация США объявит об очередном пакете военной помощи Украине, Блинкен сообщал накануне по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, не уточняя конкретную сумму транша.

Тем временем в Пентагоне переоценили стоимость поставленного в минувшие два года Киеву вооружения на 6,2 млрд долларов, в результате чего образовался излишек, который потратят на последующие поставки оружия. Уточняется, что окончательные расчёты показали, что ошибка составила 3,6 млрд долларов в текущем финансовом году и 2,6 млрд долларов в 2022 финансовом году, который закончился 30 сентября 2022 года.

В итоге у Пентагона появились дополнительные средства для поддержки Киева, который надеется, что в ближайшее время будут подписаны новые контракты с западными производителями оружия и техники.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сколько бы оружия Киеву ни поставили, этого будет мало, пока конфликт не закончится. ВСУ, по его словам, больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.

Россия, в свою очередь, запросила проведение 29 июня заседания Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине.