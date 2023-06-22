Вашингтон, 22 июня, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере 1,75 млрд долларов. Такое сообщение опубликовано на сайте финансового учреждения.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Поясняется, что из общей суммы 500 млн долларов будут выданы в качестве займа под гарантии Британии, 1,25 млрд — в качестве гранта от США и 15 млн долларов — от Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, военно-промышленные фирмы из Британии, Франции, Германии и стран Восточной Европы планируют создать на Украине несколько оборонных предприятий. Об этом заявил замглавы минпрома Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев.

«Мы ведём очень подробные переговоры. Уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения», — сказал Боев.