Донецк, 21 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Украинские солдаты в последнее время гораздо чаще сдаются в плен российским войскам, потому что им становится известно о гуманном отношении к пленным. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

Известия/Павел Волков

По его словам, прежде военнослужащие ВСУ, попадая в плен, прощались с жизнью, их мозги были промыты. Но теперь до них чаще доходит информация об оказании пленным медицинской помощи, о человеческом отношении. О каждом таком случае становится известно на той стороне, так развенчивается миф о том, что в плену будет что-то плохое.

«Количество сдающихся в плен заметно — я бы сказал, кратно — увеличилось», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 украинских военнослужащих были взяты в плен под Новобахмутовкой в ДНР. Они попали в засаду при попытке контрнаступления. По словам представителя силовых ведомств ДНР, это были военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Их бросили в атаку без должной поддержки артиллерии, десятки человек погибли.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что военные ВСУ сдаются в плен, так как осознают, что обречены. При этом они намеренно портят военную технику, чтобы не идти в бой.