Мелитополь, 19 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В Запорожской области украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты

«Если в начале контрнаступления были единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно. Люди используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Зеленского», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что военные ВСУ сдаются в плен в ходе боевых бедствий, поскольку знают, что обречены, кроме этого они намерено портят военную технику, чтобы не идти в бой.

Как передавало ИА Регнум, на Времевском выступе российские морпехи захватили морскую пехоту Вооружённых сил Украины.

16 июня украинские военнослужащие в количестве 17 человек взяты в плен российскими силами при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой.

13 июня два украинских экипажа боевых машин пехоты сдались в плен российским военнослужащим в районе Авдеевки (ДНР). К российским военным обратился командир одного из взводов механизированной бригады ВСУ. Он попросил оказать медицинскую помощь раненым бойцам его подразделения, которых отказалось эвакуировать украинское командование. Командир взвода ВСУ также призвал обеспечить его отряду безопасный коридор, поскольку сдача в плен происходила со штатным вооружением, в том числе и с двумя БМП-1.