Донецк, 16 июня, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие в количестве 17 человек взяты в плен российскими силами при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Об этом 16 июня сообщил представитель силовых ведомств Донецкой Народной Республики (ДНР) в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил представитель силовых ведомств ДНР, украинские военнослужащие попали в засаду российских войск при попытке контрнаступления. Сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Представитель силовых ведомств ДНР указал, что подразделение ВСУ было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии. В результате десятки украинских военнослужащих погибли, пытаясь предпринять наступательные действия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, один расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» смог остановить наступление украинских войск в районе населённого пункта Новодонецкое в ДНР.