Москва, 20 июня, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении для работающих за пределами России. Документ входит в большой правительственный законопроект о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Известия/Алексей Майшев

Удалённые работники российских компаний будут платить НДФЛ в размере 13% вне зависимости от налогового резидентства. При высоком доходе — более 5 млн рублей в год — налог вырастет до 15%.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о налогообложении для работающих из-за границы был внесён в Госдуму 24 апреля, затем отозван для уточнений и повторно внесён 31 мая.

Ставку в размере 13% в нём предлагается установить с 2024 года, повышенную ставку — с 2025-го. Налоговый резидент, чтобы платить по такой ставке, должен получать доход на счёт в российском банке или от российского предприятия. Налоговое резидентство утрачивается, если лицо находится за границей более 183 суток. Для нерезидентов ставка составляет 30%.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович ранее заявил ИА Регнум, что идея правительства снизить налоговую ставку для граждан РФ, покинувших страну, верная. По его мнению, это станет сигналом для релокантов о готовности страны принять их обратно. В противном случае, как считает Остапкович, отток умов из России вырастет.