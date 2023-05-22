Москва, 31 мая, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Правительство России поступает правильно, когда добивается того, чтобы уехавшие из страны (и утратившие резидентство) граждане платили 13-15-процентный НДФЛ, а не 30%, как это положено для нерезидентов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

По словам Остапковича, планы правительства не предполагают усиления какого-либо давления на покинувших Россию граждан. Напротив, данный документ может принести РФ большую (в первую очередь социальную, а не экономическую) пользу.

«Здесь не столько экономический смысл, сколько социальный, — сказал Остапкович. — Если люди увидят, что на них не накладывают 30-процентного налога, то, значит, их ждут дома, значит, двери открыты и страна готова их принять и воспользоваться их квалификацией. Это разумно, и ничего страшного в этом нет».

Кроме того, он объяснил, что сейчас главная задача не взять с уехавших как можно более высокий налог, а постараться вернуть их на родину, так как если отток умов усилится, то экономике нашей страны будет нанесён большой урон.

«Среди покинувших Россию масса профессионалов. Обратите внимание — и Армения, и Казахстан нарастили свой ВВП на 1,5-2% именно благодаря присутствию российских граждан, которые начали участвовать в экономике этих стран, создавать там свои мини-предприятия и так далее. И их надо вернуть обратно. А стало быть, и перегружать налогами их не надо. Сейчас пока не та ситуация», — убежден Остапкович.

По его мнению, если бы власти РФ сделали ставку на взимание с так называемых «релокантов» 30-процентного налога, то почти половина выехавших с России граждан предпочла бы никогда не возвращаться, а постаралась бы окончательно закрепиться на новом месте.

«Предложенный правительством вариант — это нормальный регламент. В других странах дистанционщики тоже платят. Уладится обстановка, они возвратятся и вернутся в свой прежний ритм. Подводных камней я тут не вижу. Если вам говорят, что это обычный налог, который платят все россияне, то стало быть, тебя считают россиянином и ждут домой, пока ты находишься в психологической неустойчивости. А репрессивными методами здесь ничего не решить. Если ты хочешь сохранить квалифицированных работников, то не надо вводить репрессивные налоги. Это не тот случай, где можно получить большие деньги», — подытожил Остапкович.

О том, что Минфин РФ хочет сохранить ставку налога на доходы физических лиц на уровне 13% (15% — если доходы превышают 5 млн рублей), ведомство Антона Силуанова сообщало ещё 18 мая. При этом ранее рассматривался вопрос о том, чтобы увеличить этот вид налога до 30% для дистанционно занятых сотрудников, но большой поддержки эта идея не встретила.

Согласно новому законопроекту, если гражданин России выехал за границу и перестал быть резидентом (но остался штатным сотрудником на дистанционной работе или фрилансером с заказчиками из РФ), то с него будут взимать лишь 13-15% НДФЛ. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 2024 года.