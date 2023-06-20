Москва, 20 июня, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин сообщил о проблеме вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ. Он выступил на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, передаёт ТАСС, террористы-боевики перемещаются в Европу с юга вместе с потоками нелегальной миграции, что вызывает серьёзную озабоченность с учётом возрождения в некоторых странах неонацистских идей. Их вербуют для того, чтобы доставить на Украину с последующей инфильтрацией в Россию для совершения терактов в отношении российских общественных деятелей, рассказал Сироткин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машина, в которой находился российский писатель Захар Прилепин, была взорвана под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. Предположительно, восстановление писателя займет минимум полгода. По рекомендации врачей он пребывает в палате интенсивной терапии.

По словам секретаря СБ России Николая Патрушева, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США.