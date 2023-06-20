Вашингтон, 20 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него сложились хорошие и крепкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, хотя они давно не общались.

Global Look Press/Lehtikuva/Jussi Nukari Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и Владимир Путин

«С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным», — заявил он, добавив, что если бы он остался на посту президента США, то Путин не начал бы специальную военную операцию на Украине.

Трамп отметил, что говорил Владимиру Путину, что если тот решит начать вооружённые действия, то будут «серьёзные последствия» и это обернётся катастрофой.

Трамп завил, что обещал принять меры при таком развитии событий. По его словам, ему удалось бы привести Россию и Украину к соглашению в течение суток.

Как передавало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США переживают самое опасное время за всю свою историю, вероятность ядерного противостояния Москвы и Вашингтона значительно увеличилась. Ранее в одном из своих выступлений Трамп отмечал, что третья мировая война, если она начнётся, будет ядерной и предотвратить её начало сможет только он сам, вновь заняв пост президента США.

На заседании суда в Майами 13 июня Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и создании препятствий правосудию. Кроме того, бывшему главе Белого дома предъявили обвинения по статьям «участие в схеме сокрытия» и «предоставление ложных сведений».

Минюст Соединённых Штатов Америки намерен лишить экс-главу Белого дома Дональда Трампа права публиковать данные о ходе расследования дела о хранении секретных документов. Отмечается, что министерство юстиции подало ходатайство о блокировке бывшего президента Трампа публикации любых засекреченных материалов, которые будут представлены его юридической команде на протяжении судебного разбирательства.