Вашингтон, 17 июня, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Минюст Соединённых Штатов Америки намерен лишить экс-главу Белого дома Дональда Трампа права публиковать данные о ходе расследования дела о хранении секретных документов. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Министерство юстиции подало ходатайство о блокировке бывшего президента Трампа публикации любых засекреченных материалов, которые будут представлены его юридической команде на протяжении судебного разбирательства», — сказано в публикации.

Как отметило The Hill, Дональду Трампу и его адвокатам в ближайшее передадут 31 документ, который Министерство юстиций использует во время расследования.

Как передавало ИА Регнум, на заседании суда в Майами 13 июня Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и создании препятствий правосудию. Кроме того, бывшему главе Белого дома предъявили обвинения по статьям «участие в схеме сокрытия» и «предоставление ложных сведений».

Американскому экс-президенту предъявили обвинения по 37 пунктам из-за «ненадлежащего хранения секретных документов». Трамп неоднократно заявлял о своей невиновности и называл дело, возбуждённое против него, сфабрикованным. В случае доказательства вины Трампу грозят 20 лет лишения свободы.