Вашингтон, 20 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. США переживают самое опасное время за всю свою историю, вероятность ядерного противостояния Москвы и Вашингтона значительно увеличилась, заявил 20 июня экс-президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас самое опасное время в истории нашей страны. Мы, возможно, очень близки к ядерной войне с Россией», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Ранее в одном из своих выступлений Трамп отмечал, что третья мировая война, если она начнётся, будет ядерной и предотвратить её начало сможет только он сам, вновь заняв пост президента США.

Как сообщалось ранее, 20 июня президент США Джозеф Байден заявил, что, по его мнению, Россия может «реально» применить тактическое ядерное оружие (ТЯО). Решение РФ разместить ТЯО на территории Белоруссии Байден назвал «безответственным». В Москве, в свою очередь, ранее напоминали, что ядерное оружие США уже давно размещено в целом ряде стран мира.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Байдена, назвал его страдающим деменцией коррупционером, а ситуацию, при которой в руках Байдена находится ядерное оружие, — бедой.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что РФ имеет большие запасы ядерного оружия и непременно использует его при непосредственной угрозе государственности, но в других обстоятельствах применять ЯО не намерена.