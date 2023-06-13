Майами, США, 13 июня, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и создании препятствий правосудию на заседании суда в Майами. Об этом 13 июня сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Уточняется, что Трамп отверг все 37 пунктов обвинений, выдвигаемых против него. В частности, экс-главе Белого дома предъявлен 31 пункт обвинения в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне». Каждый пункт предполагает наказание до двадцати лет лишения свободы.

Кроме того, Трампу предъявлены обвинения по статьям «участие в схеме сокрытия» и «представление ложных сведений и показаний», по каждой из них Трампу грозит пять лет тюремного заключения.

«Не виновен», — ответил Трамп на соответствующий вопрос судьи.

Признание вины экс-президентом США позволило бы ему пойти на сделку со стороной обвинения и договориться о минимальном наказании. Но так как Трамп вину не признал, дело будет рассмотрено в обычном порядке.

Отмечается, что во время пребывания в суде Трамп технически находится под арестом. Как указывается в обвинительном заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, в августе прошлого года изъяли в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, в совокупности 102 документа. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».

Прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда, будучи частным лицом, после сложения полномочий главы государства, хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в неприспособленной для этого частной резиденции, а также раскрывал государственные тайны посторонним лицам и препятствовал расследованию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп прибыл для участия в заседании суда в Майами по делу о секретных документах. Заседание суда будет проводится в закрытом для журналистов режиме.