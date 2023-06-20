Москва, 20 июня, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Зерновая сделка потеряла для России всякую актуальность, и поэтому Москва может выйти из неё. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил экономист Михаил Хазин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

Ранее в этот день замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка может завершиться 18 июля, так как её условия не выполняются.

Как отметил Хазин, когда Россия соглашалась на эту сделку, у неё были свои соображения. Что касается тех условий, которые РФ поставила сейчас, то они почти гарантированно не будут выполнены.

«Мы вполне целенаправленно поставили условия, которые совершенно точно не будут исполнены. Потому что какой смысл с ними (с Западом. — Прим. ИА Регнум) дружить? Они же не выполняют свои части соглашения. Никакие! Поэтому договариваться с ними бессмысленно. Если им что-то надо, то пусть исполняют свои обязательства», — констатировал Хазин.

По его словам, для России ключевым элементом зерновой сделки были выборы в Турции. Для Анкары зерновая сделка была важна. По этой причине Москва на неё пошла в рамках договорённости с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так как для России было важно, чтобы он сохранил свой пост президента.

«Он, конечно, очень сложный партнёр, но с ним по крайней мере можно иметь дело», — констатировал Хазин.

Но сейчас, по его словам, политическое значение зерновой сделки для турецкого лидера резко уменьшилось.

В результате развала зерновой сделки наибольший урон, как полагает Хазин, понесёт Запад, потому что он был её главным бенефициаром.

«Но надо понимать, что Запад — это достаточно специфические люди, и для них сейчас соблюдение идеологической чистоты важнее, чем реальное содержание чего бы то ни было. Иными словами, они готовы похоронить эту сделку, лишь бы не договариваться с Россией», — подытожил Хазин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что договорённости о вывозе зерна и другой продукции с Украины по коридору в Чёрном море приняли в 2022 году в рамках более широкой сделки («черноморской инициативы»). Предполагался ряд действий в интересах России, в том числе разблокирование аммиакопровода и подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Ни одно обещание выполнено не было, тем не менее Россия соглашалась продлевать договор, однако в Кремле и МИД отмечали, что если ситуация не изменится, то сделка будет расторгнута.

Также отметим, что Россия не сняла требования о запуске аммиакопровода «Тольятти — Одесса», хотя возможность его быстро запустить уничтожена.

А по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, зерновая сделка не работает, поэтому нет смысла в её продлении.