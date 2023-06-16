Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Зерновая сделка не работает, поэтому нет смысла в её продлении, заявил 16 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«А как можно продлевать то, что не работает?» — сказал Лавров, отвечая на вопрос, согласится ли Россия в очередной раз пролонгировать зерновую сделку.

Он напомнил, что те пункты договорённости, в которых заинтересована Россия, не выполняются. До сих пор не сдвинулся с места пакет, касающийся российских удобрений и продовольствия.

Глава российской дипломатии добавил, что в беднейшие страны, которым больше всего нужно зерно, попали в итоге меньше трёх процентов объёмов, отгруженных с Украины.

Заключённую в июле прошлого года зерновую сделку (Черноморская зерновая инициатива) в очередной раз продлили 17 мая. Соглашения между Россией, Украиной, ООН и Турцией позволяют безопасно, несмотря на боевые действия, вывозить зерно и удобрения с Украины.

Россия выдвинула для продления инициативы ряд условий, главным образом касающихся возможности экспортировать сельхозпродукцию и удобрения за рубеж. Возможности экспорта на Запад пока нет из-за санкций.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке: условия Москвы не выполнены до сих пор, тогда как Россия все свои обязательство выполняет.