Варшава, 20 июня, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Поддержка Киева со стороны Запада уже пошатнулась, а провал наступления стал самым чёрным сценарием для Украины. Об этом 20 июня пишет польский портал Interia.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Скажем прямо: дальнейшая поддержка Соединёнными Штатами Украины зависит от успеха украинского контрнаступления. Как и репутация президента США», — отмечает издание.

По словам авторов материала, администрация Джо Байдена вложила в поддержку Киева значительные средства — как финансовые, так и политические. Поэтому отсутствие успеха на фронте станет катастрофой для Владимира Зеленского и может нарушить планы Байдена на второй срок президентства.

Отмечается, что Украине сейчас необходимо доказать своим спонсорам, что их вложения окупаются на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные эксперты сомневаются в успехах контрнаступления ВСУ и допускают, что оно может привести к результатам, прямо противоположным задуманным. Он отметил, что гибель многочисленных военнослужащих, многие из которых прошли подготовку в странах НАТО, а также уничтожение западной техники подорвут боеспособность ВСУ, негативно отразятся на устойчивости киевского режима и могут поставить под угрозу украинскую государственность.

Президент России Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех.

По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Запорожской области украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Он отметил, что если в начале наступления ВСУ это были единичные случаи, то теперь ежедневно десятки людей используют шанс остаться в живых и больше не воевать за кровавый режим Зеленского.