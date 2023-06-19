Москва, 19 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Западные эксперты сомневаются в успехах контрнаступления ВСУ и допускают, что оно может привести к результатам, прямо противоположным задуманным, заявил 19 июня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сергей Пятаков/РИА Новости Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры. Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые. Авторитетные представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств не исключают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам», — сказал Нарышкин в интервью «Российской газете».

Он отметил, что гибель многочисленных военнослужащих, многие из которых прошли подготовку в странах НАТО, а также уничтожение западной техники, на которую в Киеве возлагались большие надежды, подорвут боеспособность ВСУ, негативно отразятся на устойчивости нынешнего киевского режима и могут поставить под угрозу украинскую государственность.

Как сообщалось ранее, в своём интервью Нарышкин также заявил, что англосаксонские элиты относятся к жителям Украины как к пушечному мясу, а потому и не считаются с потерями. Когда жители Украины «закончатся», на их место могут прийти поляки, а потом немцы, считает глава СВР.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что в ходе своего начавшегося контрнаступления ВСУ несут огромные потери, значительно превышающие классическое соотношение один к трём (потери обороняющихся и атакующих соответственно), но не достигают при этом никаких успехов.