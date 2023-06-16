Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Глава государства рассказал о текущей ситуации на фронте на момент своего выступления. Враг наступает на времевском направлении, где в атаку отправили несколько подразделений при поддержке пяти танков. На запорожском направлении пехота атакует при поддержке двух танков и нескольких бронемашин.

«К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь», — сказал Путин.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что к 16 июня в регионе ВСУ за все дни контрнаступления не смогли прорвать оборону российской армии и захватить хотя бы один стратегически важный населённый пункт. По прогнозу главы региона, если украинские подразделения будут атаковать ещё месяц или полтора так же, как это делают в течение последних девяти дней, то их «разберут на атомы».

В Минобороны сообщили, что накануне за сутки российские бойцы отбили пять атак на времевском выступе. Украинская сторона потеряла это это время более 200 человек, пять танков, 17 единиц другой бронетехники и две миномётные батареи.

ВСУ начали предпринимать масштабные попытки контрнаступления с 4 июня. В Минобороны сообщали о больших потерях украинской стороны. Путин сообщил, что ВСУ теряют по десять военных на одного российского бойца. При этом в Киеве в связи с отсутствием успехов отрицают, что украинская начала контрнаступление.