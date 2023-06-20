* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (известной как Монеточка) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назначено на 1 августа. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Максим Блинов/РИА Новости Певица Монеточка (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Назначено судебное заседание на 01.08.2023 15:00», — сообщается на сайте.

Привлекаемым лицом является Гырдымова Е. А., другим участником является Роскомнадзор.

По информации некоторых СМИ, в отношении певицы был составлен второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента.

Как передавало ИА Регнум, ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову за отсутствие маркировки иностранного агента. Суд признал певицу виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

В январе Минюст внёс певицу Монеточку в список иноагентов. После начала спецоперации певица уехала из России в Литву, назвав причиной эмиграции желание «чувствовать свободу в высказываниях».

В январе 2022 года в Telegram-каналах появилась информация о том, что певица Елизавета Гырдымова приобрела недвижимость в Москве, она купила квартиру площадью 60 квадратных метров в центре столицы. Стоимость недвижимости оценивается в 20 млн рублей.