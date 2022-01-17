Москва, 17 января, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Певица Елизавета Гырдымова (известна как Монеточка) приобрела недвижимость в Москве. Информация об этом появилась 17 января в телеграм-канале Mash.

Скриншот видео на YouTube Монеточка

Артистка купила квартиру площадью 60 квадратных метров в центре столицы. Стоимость недвижимости оценивается в 20 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Монеточка приняла участие в съёмках спецвыпуска YouTube-шоу «НМДНИ» журналиста Леонида Парфёнова. Она исполнила свою версию песни 20-х годов прошлого века «Кирпичики».