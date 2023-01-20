* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 января, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Реестр иностранных агентов 20 января пополнился ещё несколькими лицами: в их число вошли певица Монеточка — Елизавета Гырдымова (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), сообщает Минюст России.

Елизавета Гырдымова Певица Лиза Монеточка

Также в перечень иноагентов вошли: депутат Мосгордумы Дарья Беседина (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), блогеры Вадим Харченко и Антон Устимов (физические лица, признанные в России иностранными агентами), политик из Карачаево-Черкесии Ибрагим Яганов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» из Новосибирска (НКО, признанное в России иностранным агентом).

Напомним, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов.

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