* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (известна как Монеточка) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента. Соответствующее решение 16 июня вынес Басманный суд Москвы.

Кадр из видео. Концерт Монеточки Монеточка

Суд признал певицу виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

В Басманный суд 10 мая направили административное дело на имя Елизаветы Гырдымовой. Причина — отсутствие маркировки иностранного агента на публикации певицы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Минюст внёс певицу Монеточку (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список иноагентов. После начала спецоперации певица уехала из России в Литву, назвав причиной эмиграции желание «чувствовать свободу в высказываниях».

В январе 2022 года стало известно о том, что певица приобрела недвижимость в Москве. Она купила квартиру площадью 60 квадратных метров в центре столицы.