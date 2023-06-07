Москва, 7 июня, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В результате разрушения Каховской ГЭС под ударом может оказаться западная часть Чёрного моря. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июня заявил эколог Александр Нагибин.

Липунов Дмитрий Каховская ГЭС

По его словам, окончательно масштаб катастрофы определят не сегодня, но уже сейчас понятно, что случившееся ударит не только по экологии Херсонской области, но и таких государств, как Болгария и Турция.

«Мы должны понять, что всё — очистные сооружения, скотомогильники, кладбища, полигоны — всё оказалось под водой, — констатировал Нагибин. — Поэтому, безусловно, это очень трагическая история. Мы будем её не один год раскачивать. Нужно привыкнуть к тому, что река будет в совсем других берегах, потому что восстановить эту плотину невозможно. Нужно строить по-новому».

По его словам, теперь предстоит привыкнуть к другой географии реки, которую сильно изменило случившееся с Каховской ГЭС.

«Представьте себе волну, которая несёт за собой всё, что есть на полях. В том числе и пестициды. И вот всё, что было на полях, всё, что было на могильниках, всё пошло по руслу. А Днепр, как известно, впадает Чёрное море. Давайте посмотрим, какие у нас страны поблизости, — Болгария и Турция. И вот западная сторона Черного моря может оказаться под ударом. Под сильным», — сказал Нагибин.

Поэтому, как пояснил эксперт, есть основания полагать, что разрушение Каховской ГЭС приведёт не просто к экологическим бедствиям для Херсонской области, но и выльется в крупномасштабную международную катастрофу.

При этом он уточнил, что не считает критичным прекращение подачи воды в Крым.

«Восемь лет жили с сухим каналом и уже приспособились к этому делу. Но, слава богу, сейчас водохранилища заполнены на 80%», — подытожил Нагибин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам врио главы региона Владимира Сальдо, из затопленных населённых пунктов Херсонской области уже эвакуировали около 1500 человек. Для приёма пострадавших открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. Кроме того, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС были затоплены 36 городов и посёлков в трёх округах области.

Также появились прогнозы о том, что Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня из-за разрушения Украиной дамбы гидроэлектростанции. Также появится новое естественное русло Днепра.

Экологи прогнозируют, что в результате разрушения ГЭС погибнут разнообразные водные обитатели, что приведёт к гниению их останков и, как следствие, серьёзным санитарно-эпидемиологическим последствиям, а именно выделению сероводорода и метана. Также есть предположения, что полный спуск воды оголит донные отложения водоёма с опасными веществами: тяжёлыми металлами, нефтепродуктами и пестицидами.

Плотина Каховской ГЭС оказалась частично разрушена после удара ВСУ в ночь на 6 июня. Как отметили в Совбезе РФ, перед этим Украина сбросила огромное количество воды на ДнепроГЭС. Москва расценила действия Киева по разрушению ГЭС как спланированный акт терроризма.