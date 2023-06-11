Одесса, Украина, 11 июня, 2023, 16:41 — ИА Регнум. После разрушения Каховской ГЭС солёность Чёрного моря у берегов Одесской области снизилась почти втрое, заявили 11 июня в созданном правительством Украины штабе по ликвидации последствий ЧП.

Иван Шилов ИА REGNUM Черное море

«Специалистами Государственной экологической инспекции были отобраны пробы воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большого фонтана», — сказано в сообщении штаба.

Лабораторные исследования выявили, что солёность в 2,7–2,9 раза ниже нормы, при этом повышены нормы взвешенных веществ (на 10–60%), а также железа (в 3,4–9 раз), заявили представители штаба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС, идёт эвакуация населения.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Спуск воды из Каховского водохранилища не пройдёт бесследно для местной экологии, хотя прогнозы о том, что будет вскрыта некая «химическая бомба», выглядят безосновательно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Владислав Жуков, эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора.