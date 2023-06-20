Москва, 20 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. ВСУ продолжают предпринимать попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, заявил 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В этих атаках задействуются элитные соединения ВСУ, которые были обучены специалистами НАТО, отметил министр.

«Киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Как сообщалось ранее, 16 июня в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, безусловно, втягивается в конфликт на Украине, поставляя Киеву всё более тяжёлую технику. Но танки «Леопард» уничтожаются, а если ВСУ будут поставлены истребители, то уничтожаться будут и они, отметил президент.

Также ранее президент отмечал, что ВСУ пытаются атаковать российские позиции, но не достигают никаких успехов, теряя при этом огромное количество военнослужащих — значительно больше, чем по классическому соотношению три к одному (потери атакующих и обороняющихся соответственно).

Российские войска сейчас сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских солдат лишь в качестве «живой силы», заявил в свою очередь 20 июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.