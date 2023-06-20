Москва, 20 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Российские войска сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских солдат. Об этом 20 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал Нарышкин на общем собрании РИО.

Как сообщало ИА Регнум, Нарышкин заявил, что западные эксперты сомневаются в успехах контрнаступления ВСУ и допускают, что оно может привести к результатам, прямо противоположным задуманным. Он отметил, что гибель многочисленных военнослужащих, многие из которых прошли подготовку в странах НАТО, а также уничтожение западной техники подорвут боеспособность ВСУ, негативно отразятся на устойчивости киевского режима и могут поставить под угрозу украинскую государственность.

Президент России Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех.