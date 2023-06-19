Белгород, 19 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. ВСУ 19 июня обстреляли село Пороз в Белгородской области, в результате обстрела были повреждены три частных дома, а пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Под обстрелом ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна», — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее 19 июня Гладков сообщил об обстреле хутора Балки в Шебекинском округе. Пострадавших не было, но в результате попадания осколков снаряда получили повреждения линия электропередачи и остекление в одном из частных домов.

Число пострадавших в результате обстреле города Валуйки со стороны ВСУ увеличилось до восьми, рассказал ранее глава Белгородской области. В Центральную районную больницу были доставлены ребёнок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и три женщины (две с осколочными ранениями и одна с контузией).

Также 19 июня сообщалось, что ВСУ обстреляли Волноваху (ДНР) с применением РСЗО HIMARS. В Донецке в результате взрыва мины ВСУ 19 июня погибла шестилетняя девочка.