Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Пороз
Гладков: ВСУ обстреляли село Пороз в Белгородской области, повреждены три частных дома
Белгород, 19 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. ВСУ 19 июня обстреляли село Пороз в Белгородской области, в результате обстрела были повреждены три частных дома, а пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. После подомового обхода незначительные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна», — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.
Ранее 19 июня Гладков сообщил об обстреле хутора Балки в Шебекинском округе. Пострадавших не было, но в результате попадания осколков снаряда получили повреждения линия электропередачи и остекление в одном из частных домов.
Число пострадавших в результате обстреле города Валуйки со стороны ВСУ увеличилось до восьми, рассказал ранее глава Белгородской области. В Центральную районную больницу были доставлены ребёнок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и три женщины (две с осколочными ранениями и одна с контузией).
Также 19 июня сообщалось, что ВСУ обстреляли Волноваху (ДНР) с применением РСЗО HIMARS. В Донецке в результате взрыва мины ВСУ 19 июня погибла шестилетняя девочка.