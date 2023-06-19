Волноваха, ДНР, 19 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, вели обстрел Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил 19 июня мэр города Константин Зинченко.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«По тем осколкам, которые собраны, вещдокам, это снаряды иностранного производства, предположительно HIMARS», — сказал он ТАСС.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал в своём Telegram-канале, что 19 июня освобожденный более года назад город Волноваха подвергся массированному удару. «Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале — около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада», — написал он.

По предварительным данным, в результате удара пострадали около 20 мирных жителей.

За последние сутки, как заявил 19 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две британские крылатые ракеты Storm Shadow и четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В Минобороны также сообщали, что в ночь на 14 июня российские войска нанесли высокоточные удары большой дальности морского и воздушного базирования по резервам ВСУ и воюющим на стороне украинской армии наёмникам. Кроме того, были поражены склады западных боеприпасов, оружия и военной техники.