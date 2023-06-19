Украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS
Мэр Зинченко: украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS
Волноваха, ДНР, 19 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, вели обстрел Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил 19 июня мэр города Константин Зинченко.
«По тем осколкам, которые собраны, вещдокам, это снаряды иностранного производства, предположительно HIMARS», — сказал он ТАСС.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал в своём Telegram-канале, что 19 июня освобожденный более года назад город Волноваха подвергся массированному удару. «Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале — около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада», — написал он.
По предварительным данным, в результате удара пострадали около 20 мирных жителей.
За последние сутки, как заявил 19 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две британские крылатые ракеты Storm Shadow и четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В Минобороны также сообщали, что в ночь на 14 июня российские войска нанесли высокоточные удары большой дальности морского и воздушного базирования по резервам ВСУ и воюющим на стороне украинской армии наёмникам. Кроме того, были поражены склады западных боеприпасов, оружия и военной техники.