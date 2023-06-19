Киев, 19 июня, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Социальные службы изъяли 240 детей из семей украинских беженцев в странах Европы. Об этом 18 июня сообщила представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова, сообщает «Украинская правда».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дети рисуют

Как пояснила Суслова, у социальных служб появился повод для изъятия детей у украинских беженцев из-за неправильно оформленных родственниками документов о родстве или опекунстве.

«Когда мама остается на Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку», — указала Суслова.

По словам Сусловой, власти Украины плотно работают с международными организациями, чтобы урегулировать вопрос с изъятием детей и чтобы те, кто попал в подобную ситуацию, получили юридическую помощь и перевод.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании в Польше 52-летней украинской беженки, продававшей детей педофилам. У женщины было десять приёмных детей, в процессе разбирательств выяснилось, что за время жизни на Украине и в Польше она продавала детей педофилам. Женщина вину в случившемся не признала и заявила, что дети врут.

Также сообщалось о задержании в Москве украинки, планировавшей вывозить детей-сирот из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛНР и ДНР за границу. Женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, который работает со Службой безопасности Украины (СБУ).