Донецк, 19 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В ДНР погибла шестилетняя девочка в результате взрыва мины ВСУ. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба МВД по региону.

Владимир Гердо/ТАСС Мина

По её информации, в медучреждение было доставлено тело шестилетней девочки, семья которой проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, расположенном около линии соприкосновения.

Отмечается, что на протяжении двух суток со стороны ВСУ по этому селу производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах. Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей.

18 июня в траве девочка наступила на мину, вследствие чего произошёл взрыв, в результате она получила многочисленные ранения. Родители оперативно доставили ребёнка в медпункт, расположенный в селе Азов, после оказания первой помощи девочку доставили в город Мариуполь. По приезду в больницу ребёнок скончался.

«В соответствии со ст. 151 УПК РФ материал проверки будет направлен для принятия решения в СУ СК РФ по Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня мирная жительница Петровского района Донецка подорвалась на противопехотной мине. В представительстве ДНР в СЦКК также напомнили, что по состоянию на 18 июня 2023 года всего зафиксировано 120 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах «Лепесток», в том числе 10 детей.

9 июня подросток получил ранение в Донецке в результате взрыва противопехотной мины «Лепесток».

22 мая мирный житель города Макеевки в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Житель Белгородской области наступил на мину, в результате инцидента мужчина лишился стопы.